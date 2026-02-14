Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от 21-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Пловдив).

"Отборът е добре възстановен. Днес имаме и тренировка, която е последна подготовка за мача с Ботев. Днес ще сме фокусирани, за да се подготвим за срещата утре. Макун обаче отпада за мача, защото продължава да се възстановява.



Всеки приема тези загуби по различен начин. Моето задължение и отговорност е да поддържам отбора здраво стъпил на земята. Горд съм да тренирам тези момчета. В отбора винаги има баланс и след загуба, и след победа. В предишния мач допуснахме загуба, от която боли много. За мен обаче трябва да се даде изключително висока оценка на отбора. Продължаваме напред с фокус към следващия мач.



Око-Флекс е играч на Левски и без значение дали ще играе 1, 20 или 90 минути, трябва да даде всичко от себе си. Той е зрял мъж и футболист. Много съм доволен от него, защото се адаптира и нещата около него са нормални.



За мен Ботев (Пловдив) има отбор, който заслужава да е на по-високо място в класирането. Трябва да сме концентрирани и да се опитаме да изиграем добър мач, който да ни донесе победата.



Със сигурност ще има промяна в състава от мача с Лудогорец", заяви Веласкес.