  • 13 фев 2026 | 00:34
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

Левски е изпратил оферта от 250 000 евро за халфа на Берое Алберто Салидо, твърди „Тема Спорт“. Собственикът на заралии Ернан Банато обаче е отхвърлил предложението и очаква то да бъде подобрено, за да се стигне до трансфер. Босът на старозагорци преди това е отказал оферта от 400 000 евро за 26-годишния футболист от чужбина.

Преминаването на юношата на Атлетико Мадрид на „Герена“ може да се осъществи при сума между 400 и 500 хиляди евро. Сделка няма да има под това искане на Берое. Левски има време до 24 февруари, когато затваря трансферния прозорец у нас, за да подобри офертата си, ако държи да привлече Салидо. Банато няма да бърза с продажбата на звездата на заралии, въпреки тежкото финансово състояние на клуба.

По този начин аржентинският бос на Берое процедира и по трансфера на Леандро Годой. Голаджията бе трансфериран в ЦСКА след куп отказани оферти от различни клубове, включително и от Левски, в продължение на година. В момента Салидо е най-конвертируемият футболист под Аязмото. От началото на сезона той изигра 19 двубоя в първенствоо, вкара 9 гола и направи една асистенция. Едно от попаденията му бе във вратата на Левски при загубата с 1:3 на „Герена“.

До момента “сините” привлякоха двама нови. На „Герена“ пристигнаха Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа от пловдивските Ботев и Локомотив. За ирландеца бяха платени 300 000 евро, като това бе откупната му клауза. Столичани дадоха за Хуан Переа 400 000 евро на Локо (Пд) и процент от бъдещ трансфер.

