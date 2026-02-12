11-те на Локо и Ботев

Популярни
  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2406
  • 7
Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртфиналите на турнира Sesame Купа на България. Срещата започва в 18:00 часа.

Пловдивското дерби обещава да бъде изключително интересно, тъй като двата отбора ще се борят за място в следващата фаза на турнира. Това е поредният сблъсък между вечните съперници от града под тепетата, а напрежението в Пловдив се усеща осезаемо.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлйевич, 5. Павлов, 4. Киндриш, 23. Русков, 2. Кова, 12. Али, 22. Иванов, 7. Идриз, 39. Умарбаев, 11. Динев, 99. Лами

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 38. Балоянис, 42. Видев, 87. Петров, 17. Минков, 19. Конте, 30. Чагас, 14. Алгара, 11. Мартинс, 7. Илиев, 8. Неделев

