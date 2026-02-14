Популярни
  3. ПриСтрастните прогнози на Футболинките за мача между Левски и Ботев (Пд)

  • 14 фев 2026 | 20:41
  • 2249
  • 5
Днес романтиката е навсякъде, дори и при нашите Футболинки Деси и Анжи. Настроението обаче не се съдържа дълго, защото отново възникна спор. Положението беше "Око за Око", като Анжи не пропусна да напомни на Деси, че "сините" изпуснаха вече два шанса за трофей през сезона.

Все пак възможността Левски да спечели титлата все още е голяма, затова Деси уверено даде прогноза за изразителен успех на тима от "Герена". Анжи от своя страна очаква минимална победа за "канарчетата".

Видеото ви очаква в социалните мрежи на Sportal.bg! Коя ще познае, очакваме и вашето мнение.

