Левски с три варианта за нов бранител

На "Герена" в момента се работи и по привличането на още един бранител. Според запознати вариантите са 3, а един от тях е играч от родното първенство. "Сините" обаче ги очакват тежки преговори с настоящия му клуб, пише "Мач Телеграф".

Както е известно, Левски продаде капитана си Цунами. Бразилецът беше използван като централен защитник, макар коронната му позиция да е ляв бек. В момента пък Кристиан Макун е контузен. Така Хулио Веласкес има само двама номинални централни бранители на разположение – Кристиан Димитров и Никола Серафимов.



Испанецът в определени моменти използва като такъв Гашпер Търдин, но той е дефанзивен халф. За ляв бек пък е наличен единствено Майкон. В тази зона може да играе и Макун, но определено това не е силната му позиция. Така най-вероятно се търси защитник, който може да играе еднакво добре и като централен защитник, и вляво.