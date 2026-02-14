Популярни
Левски с последно занимание преди мача с Ботев (Пловдив)

  • 14 фев 2026 | 16:23
  • 777
  • 0
Отборът на Левски проведе последното си занимание преди двубоя от 21-я кръг на efbet Лига срещу Ботев (Пловдив).

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес изведе група от 20 футболисти в днешното занимание, което беше открито в първите 15 минути за представители на медии. Единствен от основните състезатели, който пропусна заниманието е централният бранител Кристиан Макун

Двубоят срещу "канарчетата" е в неделя от 17:00 часа на стадион "Георги Аспарухов".

