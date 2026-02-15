Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Отборът на Лудогорец приема Берое в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 14:30 часа и ще бъде ръководена от съдията Васил Минев.

Разградчани започнаха успешно втория полусезон в първенството, побеждавайки като гости Локомотив София с 3:1, и ще се опитат да скъсят дистанцията до лидера Левски. През седмицата пък възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо победиха именно "сините" и се класираха на полуфиналите в турнира за Купата на България.

„Орлите“ заемат 3-то място във временното класиране с 40 точки. В същото време Берое е 13-и със 17 пункта. Старозагорци завършиха наравно 0:0 в дербито на Тракия в първия си официален мач за годината.

Хьогмо няма да може да разчита единствено на Агибу Камара, който претърпя операция и се възстановява. Очаква се наставникът на българския шампион да извърши промени в състава, за да запази част от основните си състезатели свежи за домакинството срещу Ференцварош в Лига Европа в четвъртък. От своя страна Хосу Урибе няма да може да разчита на испанския нападател Нене.

Двата отбора за последно се изправиха един срещу друг в последния официален мач от българското първенство за 2025 година, когато Лудогорец не срещна трудности срещу съперника си в Стара Загора и спечели с 4:0.