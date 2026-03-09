Косич: Питах съдиите за дузпата - казаха, че я има на 100%

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич беше много разочарован след поражението с 0:1 на "Герена" от Левски.

"Момчетата показаха брилянтна игра и имаха желязна дисциплина. Имахме достатъчно положения да нараним Левски. Питах арбитрите дали за тях това е дузпа и те ми казаха – да, на 100%. Трудно е да се приеме тази загуба. Не мога да успокоя момчетата в съблекалнята. Тази загуба може би ще ни направи по-силни. В началото имахме леки проблеми в защита, но след това нямахме големи трудности. Трябваше да играем по-семпло, когато те ни пресираха. Тежка работа на терена ще ни помогне. Важното е да възстановим. Не искам да говоря за липсите ни откъм контузени. Това беше мач, в който се нуждаехме от Цварц, който взе участие днес. Очаква ни много труден мач срещу Септември София. Тази загуба боли".