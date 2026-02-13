Бивш халф на Лудогорец премина в бразилски гранд

Бившият футболист на Лудогорец Каули Оливейра премина в бразилския гранд Сао Пауло, където ще играе под наем до края на сезона срещу 3 милиона бразилски реала (около 480 хиляди евро) и има опция за купуването на правата му срещу 12 милиона или около 2 милиона евро.



До момента 30-годишният Каули беше футболист на Баия, където играе от началото на 2023 година. Той премина в Лудогорец през 2020 година, като преди това бе футболист на германския Падерборн.



За "орлите" бразилският халф изигра 72 мача и отбеляза 19 гола в еfbet Лига в продължение на близо три сезона.