Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Бивш халф на Лудогорец премина в бразилски гранд

Бивш халф на Лудогорец премина в бразилски гранд

  • 13 фев 2026 | 12:01
  • 192
  • 0
Бивш халф на Лудогорец премина в бразилски гранд

Бившият футболист на Лудогорец Каули Оливейра премина в бразилския гранд Сао Пауло, където ще играе под наем до края на сезона срещу 3 милиона бразилски реала (около 480 хиляди евро) и има опция за купуването на правата му срещу 12 милиона или около 2 милиона евро.

До момента 30-годишният Каули беше футболист на Баия, където играе от началото на 2023 година. Той премина в Лудогорец през 2020 година, като преди това бе футболист на германския Падерборн.

За "орлите" бразилският халф изигра 72 мача и отбеляза 19 гола в еfbet Лига в продължение на близо три сезона.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Станимир Стоилов

Левски поздрави Станимир Стоилов

  • 13 фев 2026 | 09:39
  • 1568
  • 5
Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
  • 3925
  • 2
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 5369
  • 10
Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 1764
  • 0
Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
  • 2018
  • 1
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

  • 13 фев 2026 | 00:34
  • 3381
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 12145
  • 23
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 4944
  • 7
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 11514
  • 3
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 5369
  • 10
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 4552
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 31425
  • 18