Веласкес: Реакция е - когато си загубил, в следващия мач как ще излезеш, днес заслужавахме победата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата на своя тим над Локомотив (Пловдив). “Сините” победиха трудно с 1:0, а единственото попадение дойде от дузпа в 89-ата минута.

“Без съмнение заради много фактори това е една най-важните победи в първенството. Загубихме като гости последния мач срещу Лудогорец, беше важно днес да победим. Независимо от всичките обстоятелства, през които бяхме поставени преди мача. Именно за това искам да благодаря с цялото си сърце на играчите за начин, по който се раздадоха. Не беше лесно да се играе днес. От първата минута показаха характер и увереност. Това, което във футбола е по-трудно, е да изграждаш отколкото да рушиш. В този тип мачове е много трудно да накараш да се отвори противникът. Всичко е докато падне първия гол.

Доста ясни ситуации за гол имахме при 0:0. Изключително много ти коства да разчупиш и да влезеш между линиите. Не бяхме добре подредени в доста моменти, когато трябва да атакуваме. Повтаряхме пасове в една и съща зона, което улеснява отбора, който играе в защита. В много от ситуациите не можехме да отиграем по-бързо, а напротив - с много докосвания. Отборът показа добра реакция, реагира, адаптира се. Показахме зрялост и преди всичко - да разберем правилните пространства, през които да атакуваме. Ясно е, че в доста от ситуациите поемахме голям риск, тъй като те чакаха за контраатака. Но отборът стоеше стабилно и показа стабилна игра. В крайна сметка дойде и ситуацията за дузпата, която ни донесе победата. Нещо, което заслужавахме. Наистина от сърце благодаря на публиката за енергията, която ни даде импулс.

Днес заслужавахме победата и доминирахме през цялата среща. Не говоря за това да сме шампиони, нито дали сме на 5 или 8 място. Реакцията е, когато си загубил, следващия мач как ще излезеш. Това къде ще завършиш в класирането е в следствие на работата ти. Нашият план е ден за ден и мач за мач.

В 2026 година е доста субективно мнението за типичен централен нападател. ПСЖ спечели ШЛ миналата година и мога да ви изброя доста мачове, в които нямаха типичен централен нападател. Не съм човек, който ще търси извинение. Гледам положително на нещата. Днес играчите свършиха перфектна работа. Показаха характер и желание, опитвайки се да дадат най-доброто от себе си. Това, с което разполагаме, трябва да изглеждаме по най-добрия начин. Фокусиран съм в настоящето. Положително гледам на нещата винаги.

Труден мач като гости на Берое. Това, което ще ни даде увереност, е начинът, по който ще се подготвим за него. Увереността ще дойде, ако направим добра тренировъчна седмица. Както винаги отиваме, за да изиграем добър мач. Надяваме се това да ни донесе победата”, заяви Веласкес.