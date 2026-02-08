Новият вратар на Берое: Едно семейство сме, всичко е страхотно

Вратарят на Берое Жауме Валенс даде мнението си след нулевото равенство срещу Ботев (Пловдив). Испанецът дебютира под рамката на "зелените".

Ботев и Берое се занулиха

"Атмосферата на двубоя беше страхотна. Няма по-добро място, където да спечелим една точка. Радвам се, че помогнах на отбора. Ние сме едно семейство, всичко е страхотно. Опитваме се да се справим все по-добре, можем да постигнем големи неща, треньорите и съотборниците ми са страхотни. Трябва да се представяме по-добре, да следваме тази линия - да допускаме малко попадения, и да печелим мачовете, разбира се. Бях без отбор от известно време, за мен беше важно да получа този шанс в България, горд съм от представянето си", заяви испанският страж.

Снимки: Startphoto