Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Новият вратар на Берое: Едно семейство сме, всичко е страхотно

Новият вратар на Берое: Едно семейство сме, всичко е страхотно

  • 8 фев 2026 | 18:52
  • 510
  • 0

Вратарят на Берое Жауме Валенс даде мнението си след нулевото равенство срещу Ботев (Пловдив). Испанецът дебютира под рамката на "зелените".

Ботев и Берое се занулиха
Ботев и Берое се занулиха

"Атмосферата на двубоя беше страхотна. Няма по-добро място, където да спечелим една точка. Радвам се, че помогнах на отбора. Ние сме едно семейство, всичко е страхотно. Опитваме се да се справим все по-добре, можем да постигнем големи неща, треньорите и съотборниците ми са страхотни. Трябва да се представяме по-добре, да следваме тази линия - да допускаме малко попадения, и да печелим мачовете, разбира се. Бях без отбор от известно време, за мен беше важно да получа този шанс в България, горд съм от представянето си", заяви испанският страж.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

  • 8 фев 2026 | 16:34
  • 998
  • 0
Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

  • 8 фев 2026 | 16:27
  • 786
  • 0
Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

  • 8 фев 2026 | 16:23
  • 739
  • 0
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 28942
  • 76
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 16496
  • 42
Партизан тръгна с минимална победа

Партизан тръгна с минимална победа

  • 8 фев 2026 | 15:23
  • 1808
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 70887
  • 97
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 55188
  • 53
Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

Блестящ Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.39 м

  • 8 фев 2026 | 17:46
  • 9421
  • 9
Ботев и Берое се занулиха

Ботев и Берое се занулиха

  • 8 фев 2026 | 18:42
  • 16496
  • 42
Ливърпул 1:1 Манчестър Сити, Бернардо Силва изравни

Ливърпул 1:1 Манчестър Сити, Бернардо Силва изравни

  • 8 фев 2026 | 19:32
  • 9635
  • 21
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 28942
  • 76