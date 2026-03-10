Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

  • 10 март 2026 | 01:20
  • 595
  • 0
Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

В късните часове на 9-и март (понеделник) Светослав Дяков обяви в публикация в личния си профил в Instagram, че вече не е част от Пирин (Благоевград). Дяков, който бе изпълнителен директор на горноджумайци през последните 14 месеца вече е депозирал оставката си, като в публикацията в социалната мрежа той извести, че промяната е била планирана и е предал цялата необходима власт в наследниците си плавно и с необходимата прецизност, каквато подобава на клуба от югозапада.

“Официално вече не съм изпълнителен директор на Пирин! 14 месеца работа и повече от 2 месеца, в които помогнах за плавното предаване на цялата информация и нужните документи. Благодаря на @georgi.spasov1 и Милен Стефанов за доверието, което имаха да управлявам парите им, могат да са сигурни, че всяка стотинка е отивала по предназначение. Страхотни момчета, които почти самостоятелно държаха жив професионалния футбол и ДЮШ. Футбола има нужда от хора като вас!

Най-голямата ми гордост е, че нито за секунда не предадох ценностите си. Винаги Пирин и футбола беше на първо място, без абсолютни никакви лични интереси. Не, че нямаше доста опити за "другото". Работих отлично със страхотни колеги на всички нива. Успех на момчетата и ще се видим на стадиона!”, написа Дяков, оставайки с пожеланието, че по-добрите дни за легендарния български клуб предстоят.

Към момента първият отбор на Пирин заема седмото място във Втора лига и промоцията в елита този сезон изглежда прекалено далечна цел, тъй като цели 18 точки делят “орлетата” от баражното второ място.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиян Филипов се подигра Око Флекс и дузпата

Илиян Филипов се подигра Око Флекс и дузпата

  • 9 март 2026 | 22:36
  • 5876
  • 30
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 33484
  • 113
Веласкес: Реакция е - когато си загубил, в следващия мач как ще излезеш, днес заслужавахме победата

Веласкес: Реакция е - когато си загубил, в следващия мач как ще излезеш, днес заслужавахме победата

  • 9 март 2026 | 20:36
  • 16793
  • 18
Евертон Бала: Много по-сладка е победата

Евертон Бала: Много по-сладка е победата

  • 9 март 2026 | 20:24
  • 2468
  • 1
Косич: Питах съдиите за дузпата - казаха, че я има на 100%

Косич: Питах съдиите за дузпата - казаха, че я има на 100%

  • 9 март 2026 | 20:22
  • 9994
  • 29
Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 150242
  • 988
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 150242
  • 988
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 33484
  • 113
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 17:24
  • 58752
  • 141
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 36664
  • 29
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 21078
  • 29
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 7212
  • 10