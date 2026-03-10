Промяна в Пирин! Дяков си тръгва от “орлетата”

В късните часове на 9-и март (понеделник) Светослав Дяков обяви в публикация в личния си профил в Instagram, че вече не е част от Пирин (Благоевград). Дяков, който бе изпълнителен директор на горноджумайци през последните 14 месеца вече е депозирал оставката си, като в публикацията в социалната мрежа той извести, че промяната е била планирана и е предал цялата необходима власт в наследниците си плавно и с необходимата прецизност, каквато подобава на клуба от югозапада.

“Официално вече не съм изпълнителен директор на Пирин! 14 месеца работа и повече от 2 месеца, в които помогнах за плавното предаване на цялата информация и нужните документи. Благодаря на @georgi.spasov1 и Милен Стефанов за доверието, което имаха да управлявам парите им, могат да са сигурни, че всяка стотинка е отивала по предназначение. Страхотни момчета, които почти самостоятелно държаха жив професионалния футбол и ДЮШ. Футбола има нужда от хора като вас! Най-голямата ми гордост е, че нито за секунда не предадох ценностите си. Винаги Пирин и футбола беше на първо място, без абсолютни никакви лични интереси. Не, че нямаше доста опити за "другото". Работих отлично със страхотни колеги на всички нива. Успех на момчетата и ще се видим на стадиона!”, написа Дяков, оставайки с пожеланието, че по-добрите дни за легендарния български клуб предстоят.

Към момента първият отбор на Пирин заема седмото място във Втора лига и промоцията в елита този сезон изглежда прекалено далечна цел, тъй като цели 18 точки делят “орлетата” от баражното второ място.