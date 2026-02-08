Хосу Урибе: Много важна точка за бъдещето на Берое, благодаря на Ернан

Наставникът на Берое Хосу Урибе говори след ремито 0:0 в дербито срещу Ботев (Пловдив) на стадиона в града под тепетата.

"Много важна точка за бъдещето на Берое. Отборът знаеше как да се брани добре, за да вземе тази точка. Имахме много добри ситуации за гол, които не успяхме да реализираме. Беше равностоен мач, и двата отбора имаха възможности - който беше вкарал, щеше да спечели. Клубът направи всичко възможно тези момчета да са на линия, трябва да благодаря на Ернан и клуба, че се направи всичко и сега този отбор ще има по-добро представяне от предишния, който не беше така конкурентноспособен.

Имахме и план "Б" в случай, че петимата не бяха на разположение за този мач. Берое няма голям бюджет, но с това, с което разполагаме, вярвам, че момчетата са най-добрата опция. Салидо ни е най-добрият играч, да, но с тези момчета се подсилихме и ще изглеждаме по-добре. За нас беше важно момчетата да видят, че с работа можем да спечелим тази точки. Идват други мачове, целта беше точката - да вярват момчетата в отбора. Само Берое", каза Хосу Урибе.

Снимки: Startphoto