Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов заяви, че победата му в основното състезание във Формула 2 в Мелбърн е изключително важен резултат за него, който надхвърля спечелените точки на финала.

Пилотът на Кампос Рейсинг преживя труден уикенд до неделя, като сподели, че е пропуснал възможен полпозишън в петък, а след това е останал без точки в спринтовото състезание в събота. След основната надпревара Цолов коментира пред официалния сайт на шампионата, че завръщането му в неделя е показателно за неговия подход към Формула 2 през 2026 и че изкачването до най-високото стъпало на подиума му е донесло огромно удовлетворение.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬



NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

„Чувствам се изключително щастлив и много удовлетворен, защото вярвам, че в квалификацията трябваше да съм на полпозишън. Темпото беше наистина силно, но за съжаление попаднахме в трафик, което ни попречи - обясни Българския лъв. - В събота имах много тежко състезание – на грешното място в грешното време през цялото време. Така че да премина от лош ден към наистина добър беше целта ми. Не се предавам и продължавам да се боря и това е най-голямата победа за мен, повече от самия резултат.“

Той добави, че не се е съмнявал, че ще стъпи на най-високото стъпало в даден момент през 2026. Въпреки това Цолов подчерта, че постигането на този резултат в началото на сезона е било много важно, тъй като е затвърдило убеждението му, че подходът му за този сезон е правилният.

„Трябва да кажа, че победата тази година беше нещо, в което никога не съм се съмнявал. Знаех, че ще дойде в даден момент с цялата упорита работа. Просто знаех, че съм работил за този момент толкова дълго и че съм работил по-усилено от всички останали специално за този кръг, просто защото в миналото той не е бил най-добрият за мен - допълни Никола. - Повтарях си това през цялото състезание. Знаех, че в събота ми беше трудно, а в неделя сутрин се опитвах да държа главата си изправена и да стъпя отново на крака, което и се случи. Така че със сигурност това е правилният подход, който трябва да следвам през цялата година, и е добър пример за това какво трябва да правя през сезона.“

So many great performances, but who was the standout for you? 🧐#F2 #AusGP pic.twitter.com/3RKRDOxYWL — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

Победата в неделя беше постигната с премерено каране, като той избегна проблемите и се възползва максимално от скоростта си в ключови моменти от състезанието.

Според пилота, който е част от младежката програма на Ред Бул, запазването на спокойствие е било решаващият фактор, тъй като е вярвал, че темпото му в крайна сметка ще го изведе до челото.

From the grass in Qualifying... to the #F2 Feature Race podium! 📈



Nikola, Rafa and Laurens can laugh about it now 👏😂#AusGP pic.twitter.com/teKFYssK2G — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

„Стартът беше наистина силен. Изглеждаше, че се справям добре, когато стартирам от пета позиция, което е доста забавно. Но потеглих добре, стартът беше добър. Мисля, че изпълних процедурата много добре и още в първата обиколка се озовах трети. Честно казано, имах шанс да атакувам може би първото място на първи завой, но знаех, че състезанието е дълго и рискът не си заслужаваше - обясни Цолов. - След това просто оставих нещата да се развият и видях, че двамата пилоти на Родин се борят много, много здраво. Така че просто ги оставих да си вършат работата и избегнах сблъсъка, което беше важно за мен. След като поведох в състезанието, се почувствах най-добре. Бях уверен и просто знаех как да водя.“

След двата старта в Мелбърн, Цолов споделя, че увереността му расте, но ще запази подхода си същия, въпреки ранното си предимство в шампионата при пилотите.

„Чувствам се уверен, но в същото време оставам смирен, защото в този шампионат има постоянно възходи и падения. Знам, че ще има лоши дни, и знам, че ще има и добри. Просто ще се опитам да бъда възможно най-постоянен през цялата година. И мисля, че това е, което ще ни донесе титлата", завърши Никола.

#F2 has a new nation on top, courtesy of Nikola Tsolov! 👑



Welcome to the top step, Bulgaria! 🇧🇬#AusGP pic.twitter.com/h5tdvA6rSC — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

