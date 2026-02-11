Популярни
  3. Водещите отбори в България си харесаха Салидо, но Берое няма да го продаде евтино

Водещите отбори в България си харесаха Салидо, но Берое няма да го продаде евтино

  • 11 фев 2026 | 13:29
Голмайсторът на Берое Алберто Салидо предизвиква сериозен интерес към себе си на база представянето си от началото на сезона. Към Берое има отправени предложения за испанския футболист, но те на този етап не отговарят на поставените критерии от страна на старозагорския клуб, пише “Котаспорт”.

Берое има сериозни финансови условия и не смята да пуска Салидо срещу сума по-малка от 1,3 милиона евро. Испанецът е един от водещите реализатори в efbet Лига, а също така и от играчите с най-много асистенции в първенството.

Той е комплексен играч и е предизвикал интереса на водещите отбори в България.

Трансферният прозорец у нас затваря на 20 февруари и има достатъчно време за осъществяването на подобен трансфер, но при всикчи положения клубовете, които искат да имат Салидо в състава си, ще трябва да завишат своите оферти до желаната от Берое сума.

