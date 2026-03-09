Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Евертон Бала: Много по-сладка е победата

Евертон Бала: Много по-сладка е победата

  • 9 март 2026 | 20:24
  • 1459
  • 1

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала сподели първите си впечатления след успеха с 1:0 над Локомотив (Пловдив) в двубой от 25-ия кръг на еfbet Лига.

"Много труден мач. През целия мач играха доста затворено. Опитвахме се да намерим пролука, но беше наистина трудно. Опитвахме също и по крилата, те бяха наистина добре групирани. Мачът отиваше натам, че трябваше да бъде решен с индивидуална акция, дузпа, удар от статично положение. Много добре от Око-Флекс, който спечели дузпата. Аз съм доволен от начина, по който изпълних. Много по-сладка е победата по такъв начин постигната.

Със сигурност искам да вкарвам повече, нападател съм. Преди индивидуалните цели поставяме отборните. Нека първо мислим за отборните цели, ако е писано, ще дойдат и индивидуалните", заяви героят за "сините".

