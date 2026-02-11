Популярни
Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  Левски отправил оферта за звездата на Берое

Левски отправил оферта за звездата на Берое

  • 11 фев 2026 | 16:49
  • 1472
  • 0
Левски отправил оферта за звездата на Берое

Левски е отправил оферта за звездата на Берое Алберто Салидо, твърди "Тема Спорт“. "Сините" са изпратили официалното запитване към "заралии" след провала на преминаването на бившия халф на ЦСКА Марелино Кареасо при столичани. Сега на ход са старозагорският клуб и самият футболист дали ще приемат офертата. Много вероятно е да се стигне до трансфера на Салидо на „Герена“, тъй като Берое изпитва сериозни финансови проблеми.

Собственикът Ернан Банато успя да плати належащите плащания, които свалиха четирите санкции от ФИФА за картотекирането на новите играчи. Но клубът продължава да не се намира в добро състояние. Трансферният прозорец у нас затваря на 24 февруари, като Левски иска да се подсили с един или двама нови след раздялата с шестима през зимата. Сините продадоха Цунами, Борислав Рупанов и Марин Петков, като също така се разделиха с Патрик-Габриел Галчев, Патрик Мислович и Фабио Лима.

Интерес към Салидо имаше от няколко отбора от елита, като един от тях бе ЦСКА 1948. Клубът от Бистрица обаче не е отправил официална оферта. От началото на сезона юношата на Атлетико Мадрид изигра 19 двубоя в Първа лига, в които вкара девет гола и направи четири асистенции – едно от попаденията бе във вратата на Левски при загубата с 1:3 на „Герена“.

