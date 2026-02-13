Популярни
  Sportal.bg
  Sesame Купа на България
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  13 фев 2026 | 14:32
  • 5507
  • 12
Съдийската комисия към БФС даде становището си за три спорни ситуации от 1/4-финалите за купата на България. Две от тях касаят Лудогорец - Левски и една - пловдивското дерби.

Според публикуваното видео, съдията е трябвало да изгони от игра Оливиер Камдем от “сините” (б.а. в края на първата част) и Кайо Видал от “зелените” (б.а. в края на мача). Също така от БФС твърдят, че снощният победен гол, с който Локо елиминира Ботев, не е от засада, каквито впечатления останаха във футболните запалянковци.

Ето тълкуванието на БФС за трите ситуации:

Ситуация 1: Оливер Камдем задържа Кайо Видал при контраатака на Лудогорец, но не получава жълт картон - неправилно. Според правилника Камдем действа „без уважение към играта“. ВАР не може да се намеси, защото се касае за второ официално предупреждение, а не директен червен картон. В случая четвъртият съдия, който има идеална позиция, е трябвало да сигнализира на главния, който е с гръб към положението и не го е видял.

Ситуация 2: Пропусната е от главния съдия, както и от ВАР арбитъра, ситуация, в която Кайо Видал нанася ножичен удар в лицето на Майкон от Левски. №11 от Лудогорец е трябвало да бъде изгонен, защото е имал възможност да не нарани опонента си, но видимо не го прави. Първият асистент-съдия има най-добра гледна точка, но не информира главния рефер, който е на позиция, от която не може да види ясно деянието. ВАР също пропуска да прочете правилно играта, препоръчвайки на съдията да прегледа ситуацията.

Ситуация 3: Голът на Парвиз Умарбаев във вратата на Ботев (Пловдив) за победата на Локомотив с 1:0 - правилно зачетен. Вратарят на Ботев има отлична видимост към футболиста, отправящ изстрел, както и към топката, и нейната посока. Тя е отправена към вратата и Мартин Русков прави разкрач, за да не я докосне, знаейки, че е в положение на засада. Според БФС Русков не пречи на вратаря и не му влияе.

