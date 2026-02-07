Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

Локомотив (София) и Лудогорец играят при 1:0 в столичния квартал "Надежда". Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 20-ия кръг на efbet Лига. Спас Делев даде аванс на домакините със страхотен гол в осмата минута.

Преди началото на мача двата отбора се строиха при централната линия и отдадох почит с минута мълчание за легендата на българския футбол и "железничарите" Спиро Дебърски. Срещата започна с натиск на шампионите, които създадоха две опасности пред вратата на Мартин Величков още в първите минути. В първия случай Бърнард Текпетей стреля в аут отдясно, а след това Йоел Андерсон опита технично да намери далечния ъгъл, но топката не намери целта на сантиметри.

В осмата минута Локомотив (София) поведе в резултата. Центриране отляво беше отклонено с глава от Дерой Дуарте. Топката попадна на волето на Спас Делев и бившият национал препарира Серджио Падт с пронизващ удар по диагонала - 1:0 за хората на Станислав Генчев.

В 15-ата минута Ивайло Чочев беше близо до изравняването - реализаторът на "орлите" получи пред наказателното поле и шутира с левия крак, но топката се отклони в страничната греда.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:0 ЛУДОГОРЕЦ



1:0 Спас Делев (8)

Стартови състави:

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 14. Ангел Лясков, 31. Красимир Станоев, 27. Иван Лагунджич, 91. Райън Бидунга, 44. Божидар Кацаров, 64. Доминик Янков, 22. 4. Садио Дембеле, Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев.

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус, 37. Бърнард Текпетей, 9. Квадво Дуа