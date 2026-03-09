Популярни
Илиян Филипов се подигра Око Флекс и дузпата

  • 9 март 2026 | 22:36
Благодетелят на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов изригна срещу дузпата, с която Левски победи Локомотив (Пловдив) и продължи пътя си към 27-а шампионска титла.

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)
Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Филипов сравни с театрално изпълнение падането на бившия играч на неговия клуб Армстронг Око-Флекс, като в публикация във Facebook той се изрази по доста цветущ начин за футболиста.

„Най-смешната дузпа!

Око си легна на калъфката все едно е на шезлонг, а съдията явно оцени качеството на полягването и веднага посочи бялата точка.

Футбол или театър – сами решете“, написа Филипов във фен група на “канарчетата” във Facebook.

