  2. Лудогорец
  3. Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

  • 14 фев 2026 | 12:18
Лудогорец обяви програмата за мача с Ференцварош, унгарците без тренировка в Разград

Официалната пресконференция на Лудогорец преди първия мач от плейофа на Лига Европа срещу Ференцварош ще се проведе в сряда (18 февруари) в 13:30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“. В нея участие ще вземат старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Дерой Дуарте.

Последната тренировка на шампионите преди сблъсъка с унгарския гранд ще се проведе в сряда от 18:00 ч. на клубната база и ще бъде открита за медиите в първите 15 минути.

Ференцварош няма да тренира на българска земя. Отборът стартира своето занимание в сряда в 11:00 ч. унгарско време на клубната база в Будапеща. Официалната пресконференция на Роби Кийн същия ден започва в 19:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“.

Мачът Лудогорец – Ференцварош е в четвъртък (19 февруари) в 22:00 ч., а реваншът на „Групама Арена“ в Будапеща ще се играе на 26 февруари в 18:45 ч. местно време (19:45 ч. българско).

