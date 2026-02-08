Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев 0:0 Берое

Ботев 0:0 Берое

  • 8 фев 2026 | 16:47
  • 5167
  • 8
Ботев 0:0 Берое

Ботев (Пловдив) и Берое ще се изправят един срещу друг в мач от 20-ия кръг на efbet Лига Срещата започва в 16:45 часа на стадион "Христо Ботев", а главен съдия на двубоя ще бъде Стоян Арсов.

В момента Ботев (Пловдив) заема 11-то място в efbet Лига с 21 точки след 19 изиграни мача, като има голова разлика 25:29. Берое се намира в по-тежка ситуация, заемайки 13-та позиция с 16 точки от същия брой срещи и голова разлика 16:32. Разликата от 5 точки между двата тима прави този двубой особено важен за гостите, които се опитват да се отдалечат от зоната на изпадащите. Победа за "канарчетата" би затвърдила позицията им в средата на таблицата, докато успех за беройци би им позволил да намалят дистанцията.

Ботев се промени доста през тази зима. Осем футболисти бяха привлечени от наставника Димитър Димитров-Херое, който погледна изцяло към чуждестранния пазар. С това "канарчетата" затвърдиха мнението за тотален провал в лятната си селекция и днес тимът тръгва с нови надежди за добро представяне. Един от новите е вече бившият играч на Берое Карлос Алгара, който "връзваше" играта в средата на терена.

Преди началния съдийски сигнал Ботев (Пловдив) почете част от легендите, взели участие в историческия мач срещу Берое, в който "канарчетата" печелят с 8:1. Сред легендите, дошли на "Колежа", бяха Петър Зехтински, Славчо Хорозов, Марин Бакалов и Славчо Хорозов.

След спокойни начални минути станахме свидетели на добра ситуация за гол пред вратата на Берое. Далечен, но много силен удар на Лукас беше париран много трудно от стража на гостите. Секунди по-късно "канарчетата" поискаха дузпа за задържане срещу Маскоте, но главният съдия даде знак играта да продължи.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 11. Педро Игор, 17. Николай Минков, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 77. Лукас Оливейра, 87. Симеон Петров;

БЕРОЕ: 13. Жауме Кардей, 3. Хуан Пабло Саломони, 30. Сантяго Брунели, 23. Тижа Сона, 12. Давид Валверде, 4. Факундо Константини, 32. Франциско Варела, 21. Алберто Салидо, 7. Хуан Торес, 11. Исмаел Хименес, 19. Емир Кухиня;

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

Достанич: Няма да спрем да даваме шанс на младите

  • 8 фев 2026 | 16:34
  • 432
  • 0
Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

  • 8 фев 2026 | 16:27
  • 392
  • 0
Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

Косич: Много е важно да продължим с такава енергия

  • 8 фев 2026 | 16:23
  • 394
  • 0
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 18396
  • 50
Партизан тръгна с минимална победа

Партизан тръгна с минимална победа

  • 8 фев 2026 | 15:23
  • 1326
  • 2
ОФК Костинброд с очакван успех

ОФК Костинброд с очакван успех

  • 8 фев 2026 | 15:01
  • 1210
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 45184
  • 73
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 41479
  • 44
2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

  • 8 фев 2026 | 14:12
  • 13329
  • 13
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 18396
  • 50
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 27744
  • 69