Ботев 0:0 Берое

Ботев (Пловдив) и Берое ще се изправят един срещу друг в мач от 20-ия кръг на efbet Лига Срещата започва в 16:45 часа на стадион "Христо Ботев", а главен съдия на двубоя ще бъде Стоян Арсов.

В момента Ботев (Пловдив) заема 11-то място в efbet Лига с 21 точки след 19 изиграни мача, като има голова разлика 25:29. Берое се намира в по-тежка ситуация, заемайки 13-та позиция с 16 точки от същия брой срещи и голова разлика 16:32. Разликата от 5 точки между двата тима прави този двубой особено важен за гостите, които се опитват да се отдалечат от зоната на изпадащите. Победа за "канарчетата" би затвърдила позицията им в средата на таблицата, докато успех за беройци би им позволил да намалят дистанцията.

Ботев се промени доста през тази зима. Осем футболисти бяха привлечени от наставника Димитър Димитров-Херое, който погледна изцяло към чуждестранния пазар. С това "канарчетата" затвърдиха мнението за тотален провал в лятната си селекция и днес тимът тръгва с нови надежди за добро представяне. Един от новите е вече бившият играч на Берое Карлос Алгара, който "връзваше" играта в средата на терена.

Преди началния съдийски сигнал Ботев (Пловдив) почете част от легендите, взели участие в историческия мач срещу Берое, в който "канарчетата" печелят с 8:1. Сред легендите, дошли на "Колежа", бяха Петър Зехтински, Славчо Хорозов, Марин Бакалов и Славчо Хорозов.

След спокойни начални минути станахме свидетели на добра ситуация за гол пред вратата на Берое. Далечен, но много силен удар на Лукас беше париран много трудно от стража на гостите. Секунди по-късно "канарчетата" поискаха дузпа за задържане срещу Маскоте, но главният съдия даде знак играта да продължи.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 11. Педро Игор, 17. Николай Минков, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 77. Лукас Оливейра, 87. Симеон Петров;

БЕРОЕ: 13. Жауме Кардей, 3. Хуан Пабло Саломони, 30. Сантяго Брунели, 23. Тижа Сона, 12. Давид Валверде, 4. Факундо Константини, 32. Франциско Варела, 21. Алберто Салидо, 7. Хуан Торес, 11. Исмаел Хименес, 19. Емир Кухиня;