В Ман Юнайтед не мислят за връщане на Роналдо: Невъзможно е

  • 14 фев 2026 | 04:42
  • 175
  • 0
Кристиано Роналдо беше в центъра на вниманието през последните седмици. Стачката, под формата на протест заради предполагаемото облагодетелстване на съперника Ал-Хилал на трансферния пазар от Саудитската лига и Фонда за публични инвестиции, остави португалския нападател извън последните два мача на Ал-Насър и вероятно ще го тласне към напускане на клуба и страната.

Вследствие на недоволството на Роналдо веднага се появиха слухове за евентуално завръщане в Манчестър Юнайтед, клуб, който Роналдо представляваше на два пъти в кариерата си, от 2003 до 2009 г. и от 2021 до 2022 г.

Въпреки това, трети престой в Англия засега е изключен, гарантира Мик Браун, бивш шеф на скаутското звено на "червените дяволи" между 1998 и 2007 г. пред Football Insider.

Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър
Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

„Невъзможно“, заяви Браун. „Това няма да се случи. Има няколко причини да не се случи. Те дори няма да го обмислят и, честно казано, мисля, че и Роналдо няма да го обмисля. Когато си тръгна, отношенията с клуба се влошиха заради всичко, което се случи с треньора [Тен Хаг] и начина, по който той беше критичен към клуба, независимо дали е бил прав или не.“

Кристиано Роналдо напусна Манчестър Юнайтед, след като престана да бъде основен избор за Ерик тен Хаг през 2022 г.

Снимки: Gettyimages

