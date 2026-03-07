Популярни
  1. Sportal.bg
  2. РБ Залцбург
  3. Скаути от цяла Европа следят босненски талант

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

  • 7 март 2026 | 03:46
  • 210
  • 0
Скаути от цяла Европа следят босненски талант

Керим Алайбегович вероятно ще бъде едно от най-търсените млади имена през летния трансферен прозорец. Офанзивният футболист на РБ Залцбург е привлякъл вниманието на няколко европейски гранда, съобщават италианските медии. Към национала на Босна и Херцеговина интерес проявяват Милан и Ювентус, но ситуацията се следи и от други големи клубове.

Алайбегович е на 18 години и през този сезон се наложи в австрийския гранд. Във всички турнири той изигра 34 мача, отбеляза 11 гола и записа 3 асистенции. В Залцбург пристигна от академията на Байер (Леверкузен) за около 2 млн. евро, а германският клуб има право на първи отказ при евентуален трансфер. Именно поради бързия напредък на младия футболист се очаква РБ Залцбург да се опита да осребри развитието му това лято. Интересът към Алайбегович е голям, като освен Милан и Ювентус се споменават още Лацио, Байерн (Мюнхен), а дори и завръщане в Байер (Леверкузен).

"Гадзета дело Спорт“ описа младия футболист като един от най-интересните таланти в Европа.

Млад, амбициозен, талантлив, донякъде дрибльор и с несъмнен потенциал за голямата сцена. Керим Алайбегович навърши 18 години през септември, но от месеци е следен от скаути и спортни директори из цяла Европа", пише италианското издание.

Интересно е също, че някои го сравняват с Кенан Йълдъз от Ювентус и Флориан Виртц, с когото преди това е играл в младежката система на Байер (Леверкузен).

