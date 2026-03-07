Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

Осиек спечели с 1:0 гостуването си на Истра 1961 от 35-ия кръг на хърватското първенство. Отборът на контузения български национал Станислав Шопов остава на предпоследното 9-о място в класирането, но постепенно настига тимовете пред себе си.

През първото полувреме Истра създаде няколко чисти положения, но късметът беше на страната на Осиек. Гостите чакаха своя шанс и той дойде в 61-вата минута с гол на Наил Омерович след грешка в защитата на Истра.

Осиек събра 23 точки, а Истра остана с 30 и се намира на 6-о място. Лидер в ХНЛ е Динамо (загреб) с 54 точки, пред Хайдук (Сплит) с 47.

В следващия кръг Осиек ще посрещне Горица, който е непосредствено пред него в подреждането.

Снимка: PIXSELL