  2. Осиек
Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

  • 7 март 2026 | 03:03
Осиек спечели с 1:0 гостуването си на Истра 1961 от 35-ия кръг на хърватското първенство. Отборът на контузения български национал Станислав Шопов остава на предпоследното 9-о място в класирането, но постепенно настига тимовете пред себе си.

През първото полувреме Истра създаде няколко чисти положения, но късметът беше на страната на Осиек. Гостите чакаха своя шанс и той дойде в 61-вата минута с гол на Наил Омерович след грешка в защитата на Истра.

Осиек събра 23 точки, а Истра остана с 30 и се намира на 6-о място. Лидер в ХНЛ е Динамо (загреб) с 54 точки, пред Хайдук (Сплит) с 47.

В следващия кръг Осиек ще посрещне Горица, който е непосредствено пред него в подреждането.

