От Ман Юнайтед ще опитват да задържат Магуайър с нов договор

  • 13 фев 2026 | 13:29
  • 150
  • 0
Ръководството на Манчестър Юнайтед ще предложи нов договор на Хари Магуайър, съобщават различни източници. Централният бранител в момента е в допълнителната година от своя контракт, която бе активирана в края на 2024 година. Той получи нов тласък в представянето си в последно време, след като получи много повече игрово време и при уволнения Рубен Аморим, както и след идването на Майкъл Карик, при когото стартира всички пет двубоя. 32-годишният защитник видимо вдигна нивото на представянето си и това е убедило шефовете на “Олд Трафорд” да опитат да го убедят.

Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф
Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

От Манчестър Юнайтед ще предложат на Магуайър контракт вероятно за две години и със силно занижени финансови условия. В момента той получава по 180 хиляди паунда на седмица, а информациите гласят, че новата оферта ще е на стойност между 100 и 120 хиляди паунда. Според местните медии играчът е силно мотивиран да остане на “Олд Трафорд” и е склонен да приеме офертата. От клуба вече обявиха предстоящата раздяла с друг от опитните футболисти в тима - Каземиро, който ще напусне “червените дяволи” след края на сезона.

Снимки: Gettyimages

