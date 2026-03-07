Популярни
  Наполи
  2. Наполи
Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

  • 7 март 2026 | 02:17
  • 168
  • 0

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте остана доволен след победата на тима над Торино с (2:1).

„Това, което ме радва, е фактът, че дори когато липсват важни играчи, както днес се случи с Лоботка, без да пренебрегваме и останалите, ние никога не губим своята идентичност, манталитет и решителност. Правехме го през цялата година. Заслугата е на момчетата", заяви Конте.

Наполи се справи с Торино, Де Бройне се завърна

„Днес Гилмор изигра наистина отличен мач. Всички се справиха добре. Доминирахме в мач, който сами си усложнихме накрая, но съм доволен от представянето на момчетата. Това са три важни точки срещу Торино, който е добър отбор и със сигурност ще се представи добре до края на сезона", подчерта специалистът.

„Имахме много отсъстващи, но никога не сме търсили оправдание в липсите. По този начин спечелихме Суперкупата и останахме високо в класирането. Това не е даденост. Следващата седмица може да възстановим Мактоминей. Лукаку и Де Бройне трябва да намерят най-добрата си форма. Кевин се завърна в добро състояние, затова го пуснах в игра", добави Антонио Конте.

