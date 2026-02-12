Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ман Юнайтед иска да избегне грешката с Аморим и търси утвърден специалист за новия сезон

Ман Юнайтед иска да избегне грешката с Аморим и търси утвърден специалист за новия сезон

  • 12 фев 2026 | 02:34
  • 313
  • 0

Повече от месец след уволнението на Рубен Аморим, все още няма много информация кой ще бъде новият треньор на Манчестър Юнайтед в началото на следващия сезон. Според Sky Sports, това си има причина. Ръководството на клуба не възнамерява да взема решение за поста на този етап от сезона, въпреки че започва да идентифицира алтернативи, за да започне контакти в края на сезона.

С четири победи и едно равенство в първите пет мача, идеята е, че отборът е в добри ръце с Майкъл Карик, поради което клубът предпочита да не взема прибързано решение, което може да доведе до лоши резултати. Всъщност, Sky Sports уверява, че възможността бившият полузащитник да остане на поста не е напълно изключена, особено ако успее да класира отбора за Шампионската лига, но това няма да е приоритет за клуба.

Де Дзерби е вариант за Ман Сити, Ман Юнайтед и Тотнъм, Марсилия пък вече има фаворит за негов наследник
Де Дзерби е вариант за Ман Сити, Ман Юнайтед и Тотнъм, Марсилия пък вече има фаворит за негов наследник

Карик се разглежда като единствената възможност за залагане на по-малко опитен треньор, но идентифицираният профил е различен. За това допринася и усещането, което Рубен Аморим остави в клуба. В същата статия се твърди, че ръководителите са разбрали, че Аморим не е имал нужния "стаф" (капацитет) да се справи със значението и напрежението на поста, което според тях е било твърде тежко за португалския треньор. Както се случи преди това с Тен Хаг, клубът е чувствал, че наема „най-обещаващия треньор в Европа“, но никой от тях не е постигнал успех, поради което Манчестър Юнайтед сега трябва да избере утвърдено име за пейката, ако не задържи Карик.

Томас Тухел, селекционер на Англия, и Карло Анчелоти, селекционер на Бразилия, се разглеждат като най-интересните имена, но има и въпрос относно тежестта, която и двамата биха изисквали по отношение на трансферите, и която клубът не изглежда склонен да даде. Още повече, че в противовес на случаите с Аморим и Тен Хаг, стоят тези с Моуриньо и Ван Гаал – утвърдени имена, които също не постигнаха резултати при „червените дяволи“.

Снимки: Gettyimages

