  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик стана Мениджър на месеца, Игор Тиаго написа история в Премиър лийг

Карик стана Мениджър на месеца, Игор Тиаго написа история в Премиър лийг

  • 13 фев 2026 | 15:40
  • 1421
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе обявен за мениджър на месеца на Премиър лийг за януари. Бившият полузащитник застана начело на “червените дяволи” на 13-и януари с договор до края на сезона, след като бе привлечен да замени уволнения Рубен Аморим. Карик постигна две впечатляващи победи над водачите в класирането над Манчестър Сити и Арсенал. Впоследствие “червените дяволи” постигнаха още два успеха и едно равенство под ръководството на Карик. Манчестър Юнайтед се намира на четвъртата позиция с 45 точки до момента.

Ман Юнайтед иска да избегне грешката с Аморим и търси утвърден специалист за новия сезон
Ман Юнайтед иска да избегне грешката с Аморим и търси утвърден специалист за новия сезон

Играч на месеца на Премиър лийг пък бе определен Игор Тиаго. Бразилецът направи два впечатляващи двубоя в последно време с екипа на “пчеличките”, отбелязвайки три попадения във вратата на Евертън и два в тази на Съндърланд. Бившият футболист на Лудогорец остава в историята и като първият бразилски футболист, който печели наградата за играч на месеца два пъти, след като бе определен за такъв и през ноември. Българинът Илия Груев, който също се представя на много добро ниво с екипа на Лийдс в последно време, също бе сред номинираните. По-рано днес Игор Тиаго се обвърза дългосрочно с Брентфорд, подписвайки нов петгодишен договор с лондончани.

Брентфорд обвърза Игор Тиаго поне до 2031-ва година
Брентфорд обвърза Игор Тиаго поне до 2031-ва година
