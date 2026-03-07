Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

  • 7 март 2026 | 02:35
  • 102
  • 0

Наставникът на Монако Себастиен Поконьоли изрази задоволството си от втората победа срещу Пари Сен Жермен в Лига 1 този сезон. "Монегаските" се наложиха над шампионите с 3:1 на "Парк де Пренс".

"Запазихме последователността от това, което предложихме в последния мач в Шампионската лига (2:2). Планът за игра беше сходен, с ясни принципи при пресата. Както и в предишните три сблъсъка срещу Пари Сен Жермен, използвахме различни системи, но винаги със същите намерения: да пресираме високо, да останем компактни и да играем смело. Играчите приложиха това перфектно", коментира Поконьоли.

Монако си научи урока и подчини ПСЖ
Монако си научи урока и подчини ПСЖ

"От няколко седмици, дори месеци, в групата се изгражда много силен дух. Играчите работят изключително много един за друг и това се усеща на терена. Тази вечер имаше и истинска синергия с феновете. Те бяха много гласовити и подкрепяха отбора през целия мач", подчерта белгиецът.

"Всичко започва от колективната работа. Днес играчите наистина много си помагаха. Изпитваха удоволствие да поправят грешка, да положат допълнително усилие за съотборника си. След онзи труден мач срещу Реал Мадрид имаше истинско колективно осъзнаване. Също така намерихме повече стабилност в нашата защитна организация", каза още треньорът на Монако.

