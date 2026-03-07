Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

Едисон Йорданов не се появи в игра за Беершот във втори пореден мач. Той остана на пейката при победата с 1:0 над Генк U23 в 28-ия кръг на белгийската Чалънджър Про Лига.

Беершот създаде повече положения, но се нуждаеше от автогол, за да стигне до трите точки. Той падна в 19-ата минута след центриране от корнер и лоша ориентация ан Ели Мбаву, който прати топката в собствената си врата.

Беершот заема трето място в класирането с 51 точки. Водач в таблицата е Беверен с 69 точки, следван от Кортрийк с 54.

В следващия кръг Беершот ще е домакин на Андерлехт U23.