Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Шестият ден на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 (четвъртък, 12 февруари) обещава да бъде един от най-динамичните, с цели 9 комплекта медали, които ще бъдат раздадени в някои от най-атрактивните дисциплини.

Всички погледи са насочени към пистата в Кортина д'Ампецо, където ще се проведе старта в супергигантския слалом в алпийските ски при жените.

В сноуборда предстоят битките в женския халфпайп и ще се състои зрелищният финал в сноуборд кроса при мъжете. Денят в Ливиньо ще завърши с финалите по могули при мъжете, където прецизността и скоростта са всичко.

Днес е и състезанието в ски бягането на 10 км свободен стил за жени в долината Вал ди Фиеме.

В шорттрека предстоят стартовете на 500 м жени и 1000 м мъже. Ледената арена в Милано ще „ври“ по време на най-експлозивните дистанции.

Норвегия продължава да бъде лидер в класирането по медали на Олимпийските игри, България вече има два в актива си

Днес са и финалите на 5000 м на бързо пързаляне с кънки при жените. Това е една от най-дългите и изтощителни дистанции в женската програма, където тактиката е ключът към подиума.

Във фрийстайл ските ще се проведе дисциплината могул, с финалите при мъжете, които ще бъдат истинско шоу за феновете на екстремните спортове.

При шейните пък е време за отборната щафета.

Освен битките за отличия, денят ще предложи и квалификации в скелетона (мъже), както и важни мачове от груповите фази в хокея на лед и кърлинга.