Звездите от НХЛ се завърнаха с гръм и трясък! Канада се разправи с Чехия

  • 12 фев 2026 | 20:43
  • 3212
  • 2
След 12-годишно чакане звездите на Националната хокейна лига се завърнаха на Олимпийски игри и направиха това с убедителна победа с 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) над Чехия в първия мач и за двата тима от турнира в Милано.

Канадците, които са деветкратни олимпийски шампиони, но нямаха възможност да разчитат на най-добрите си играчи от Игрите в Сочи през 2014 година насам, успяха да открият резултата в самия край на първата третина. Шест секунди преди нейния край нападателят на Сан Хосе Шаркс Маклин Селебрини се разписа за 1:0.

Марк Стоун покачи на 2:0 седем минути след старта на втория период, а малко преди края му Бо Хорват лиши окончателно срещата от интрига с трето попадение в чешката врата.

В последната третина дойде време и за Нейтън МакКинън и Ник Сузуки да се разпишат за победителите. Звездите на "кленовите листа" Конър МакДейвид и Сидни Кросби не успяха да вкарат, но МакДейвид завърши с три асистенции, а две добави Кросби. С две подавания за голове се отчете и бранителят Томас Харли.

Вратарят на Канада Джордан Бинингтън направи 26 спасявания, а неговият колега Лукаш Достал отрази 31 шайби.

В другия мач от Група "А" по-рано днес световният сребърен медалист Швейцария спечели с 4:0 срещу Франция.

По-късно днес са и мачовете от Група "С" - Германия срещу Дания и Латвия срещу световния шампион САЩ.

Снимки: Gettyimages

