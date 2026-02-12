Благой Тодев тръгва пръв от българите в спринта на 10 км в биатлона на Игрите в Милано - Кортина

Благой Тодев ще тръгне пръв от четиримата български биатлонисти в утрешния спринт на 10 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Той ще потегли с номер 10.

Тодев записа най-доброто представяне от мъжкия отбор в индивидуалния старт на 20 километра, като завърши 22-и на трасето в Антхолц-Антерселва.

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Състезанието започва в 15:00 часа, а Тодев стартира в 15:05.

38-годишният Владимир Илиев е с номер 55 и потегля в 15:27.30 часа, а минута след него, с №57, е дебютантът на Олимпийски игри Константин Василев.

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Последен по трасето от българите ще тръгне Антон Синапов с 75-и номер в 15:37.30 часа.

Записани за участие в състезанието са 90 биатлонисти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages