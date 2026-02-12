Титла за Нидерландия в спринта на 500 метра в шорттрека

Ксандра Велзебур от Нидерландия спечели олимпийската титла в спринта на 500 метра на турнира по шорттрек на Игрите в Милано - Кортина 2026.
Велзебур доминираше от началото до края на финалното бягане и финишира първа с 41.609 секунди.
На полуфиналите нидерландката постави нов световен рекорд - 41.399 секунди, подобрявайки с 0.017 собственото си върхово постижение, което регистрира през 2022-ра.
Любимката на домакините, двукратна олимпийска шампионка в дисциплината и защитаваща титлата си Ариана Фонтана (Италия) взе среброто с 42.294, след като удържа атаките на останалите три финалистка.
За Фонтана това е второ отличие от Игрите пред родна публика след златото в смесената щафета. За нея това е 13-о медал в кариерата от Олимпиада.
Трета е канадката Кортни Саро (Канада) с 42.427 секунди. В класирането следват Селма Постма (Нидерландия) и бронзовата медалистка на дистанцията от Пекин 2022 Ким Бутен (Канада).