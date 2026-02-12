Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Титла за Нидерландия в спринта на 500 метра в шорттрека

Титла за Нидерландия в спринта на 500 метра в шорттрека

  • 12 фев 2026 | 23:27
  • 102
  • 0
Титла за Нидерландия в спринта на 500 метра в шорттрека

Ксандра Велзебур от Нидерландия спечели олимпийската титла в спринта на 500 метра на турнира по шорттрек на Игрите в Милано - Кортина 2026.

Велзебур доминираше от началото до края на финалното бягане и финишира първа с 41.609 секунди.

На полуфиналите нидерландката постави нов световен рекорд - 41.399 секунди, подобрявайки с 0.017 собственото си върхово постижение, което регистрира през 2022-ра.

Любимката на домакините, двукратна олимпийска шампионка в дисциплината и защитаваща титлата си Ариана Фонтана (Италия) взе среброто с 42.294, след като удържа атаките на останалите три финалистка.

За Фонтана това е второ отличие от Игрите пред родна публика след златото в смесената щафета. За нея това е 13-о медал в кариерата от Олимпиада.

Трета е канадката Кортни Саро (Канада) с 42.427 секунди. В класирането следват Селма Постма (Нидерландия) и бронзовата медалистка на дистанцията от Пекин 2022 Ким Бутен (Канада).

