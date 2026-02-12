Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Зографски 19-и в първата тренировка на голямата шанца

Зографски 19-и в първата тренировка на голямата шанца

  • 12 фев 2026 | 22:14
  • 583
  • 0
Зографски 19-и в първата тренировка на голямата шанца

Българският ски скачач Владимир Зографски се нареди на 19-о място в първата официална тренировка за състезанието на голямата шанца на Олимпиадата в Милано-Кортина. Зографски се приземи на 119.5 метра и събра 70.4 точки.

Най-добър беше австриецът Ян Хьорл, който получи 97.4 точки, след като направи най-дългия скок в сесията от 140.5 метра.

Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) завърши шести днес след опит от 132.5 метра и 84.3 точки.

Втората официална тренировка е утре от 19:30 часа, а третата е в събота от 12:30 часа, след което от 19:45 часа е първият скок от основното състезание.

Зографски се класира на 32-о място в олимпийското състезание на малката шанца в Предацо преди три дни.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Смесената щафета на Германия спечели четвъртата си поредна олимпийска титла в шейните

Смесената щафета на Германия спечели четвъртата си поредна олимпийска титла в шейните

  • 12 фев 2026 | 20:58
  • 1333
  • 0
Звездите от НХЛ се завърнаха с гръм и трясък! Канада се разправи с Чехия

Звездите от НХЛ се завърнаха с гръм и трясък! Канада се разправи с Чехия

  • 12 фев 2026 | 20:43
  • 5117
  • 2
Благой Тодев тръгва пръв от българите в спринта на 10 км в биатлона на Игрите в Милано - Кортина

Благой Тодев тръгва пръв от българите в спринта на 10 км в биатлона на Игрите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 19:53
  • 2744
  • 1
Президентът на Италия видя триумфа на Бриньоне

Президентът на Италия видя триумфа на Бриньоне

  • 12 фев 2026 | 19:33
  • 966
  • 0
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 20939
  • 2
Лолобриджида зарадва Италия с ново злато

Лолобриджида зарадва Италия с ново злато

  • 12 фев 2026 | 19:15
  • 1935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Атлетико Мадрид 4:0 Барселона, отмениха гол на гостите

Атлетико Мадрид 4:0 Барселона, отмениха гол на гостите

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 15860
  • 95
Брентфорд 1:1 Арсенал, домакините изравниха

Брентфорд 1:1 Арсенал, домакините изравниха

  • 12 фев 2026 | 23:00
  • 7723
  • 12
Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

  • 12 фев 2026 | 23:18
  • 7543
  • 3
Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 53876
  • 189
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 42915
  • 57
Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

  • 12 фев 2026 | 20:34
  • 19356
  • 55