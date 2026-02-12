Зографски 19-и в първата тренировка на голямата шанца

Българският ски скачач Владимир Зографски се нареди на 19-о място в първата официална тренировка за състезанието на голямата шанца на Олимпиадата в Милано-Кортина. Зографски се приземи на 119.5 метра и събра 70.4 точки.

Най-добър беше австриецът Ян Хьорл, който получи 97.4 точки, след като направи най-дългия скок в сесията от 140.5 метра.

Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) завърши шести днес след опит от 132.5 метра и 84.3 точки.

Втората официална тренировка е утре от 19:30 часа, а третата е в събота от 12:30 часа, след което от 19:45 часа е първият скок от основното състезание.

Зографски се класира на 32-о място в олимпийското състезание на малката шанца в Предацо преди три дни.

Снимки: Imago