  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Състезателката по ски бягане Калина Недялкова се класира на 87-о място в интервалния старт на 10 километра свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина.

24-годишната българка, която дебютира на зимни Игри, финишира за 29:02.5 минути.

Недялкова остана на 6:13.3 минути зад 26-годишната шведка Фрида Карлсон, който преодоля трасето в Тезеро за 22:49.2 минути и заслужи убедително второ олимпийско злато след триумфа си в скиатлона на 10 + 10 километра в първия състезателен ден на 7 февруари.

Действащата световна шампионка Ебба Андерсон, също от Швеция, завърши втора на 46.6 секунди, като за нея това е второ сребро на Игрите, след като остана зад сънародничката си и Карлсон и в скиатлона.

С бронза се окичи 34-годишната световна шампионка от Планица 2023 Джеси Дигинс (САЩ). В последния си състезателен сезон 34-годишната американка завърши трета с изоставане от 49.7 секунди. 

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

С състезанието стартираха 111 състезателки, като 108 от тях стигнаха до финала.

Ски бягане, 10 километра интервален старт за жени:
1. Фрида Карлсон (Швеция)            -   22:49.2 минути
2. Ебба Андерсон (Швеция)            - на  46.6 секунди
3. Джеси Дигинс (САЩ)                 - на  49.7
4. Астрид Слинд (Норвегия)          - на  53.0
5. Хайди Венг (Норвегия)             - на  56.9
6. Каролине Симсон-Ларсон (Норвегия) - на 1:08.0 минута - - - 
87. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ)       - на 6:13.3 минути

