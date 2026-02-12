Купър Уудс е шампионът на бабуни в Милано - Кортина 2026

Австралиецът Купър Уудс спечели златния медал в дисциплината бабуни от олимпийската надпревара в ските свободен стил на Зимните игри в Милано-Кортина.
25-годишният Уудс стартира последен, но се изравни по резултат с най-успешния състезател в историята на дисциплината и олимпийски шампион от Пьончан 2018 Микаел Кингсбъри (Канада), записвайки постижение от 83.71 точки.
Австралиецът оглави класирането в първия кръг от финала, а в последното спускане завърши за 22.61 секунди - със 18 десети от секундата по-бързо от Кингсбъри, както и с по-добра оценка при завоите, като въпреки по-ниския си резултат при скоковете се поздрави със златото.
Това е втора олимпийска титла за Австралия в дисциплината, след като сънародничката на Уудс - Джакара Антъни спечели златото в Пекин 2022.
Предишното най-добро постижение на Купър Уудс бе шестото място в крайното класиране от преди четири години.
Бронзовият медал остана за Икума Хоришима (Япония) с 83.44 точки, който беше начело в квалификациите преди финала. С това японецът изравни предишното си най-добро постижение на Олимпийски игри от Пекин 2022, където отново завърши трети.
Носителят на златното отличие от Пекин Валтер Валберг (Швеция) завърши на четвъртата позиция с 82.40 точки и не успя да защити титлата си.