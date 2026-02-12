Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Смесената щафета на Германия спечели четвъртата си поредна олимпийска титла в шейните

Смесената щафета на Германия спечели четвъртата си поредна олимпийска титла в шейните

  12 фев 2026 | 20:58
  • 806
  • 0
Смесената щафета на Германия спечели четвъртата си поредна олимпийска титла в шейните

Смесената щафета на Германия спечели четвърта поредна олимпийска титла в шейните, след като записа малко над секунда преднина срещу Австрия за първото място на улея в Кортина д'Ампецо. Страната не е изпускала златото от основаването на дисциплината за мъже и жени за Сочи 2014.

Въпреки че изпаднаха в рядко срещана ситуация със загубени титли на двойки и при мъжете, и при жените, днес германците бяха недостижими и бяха първи на всяка контрола. Юлия Таубитц започна с 55.633 секунди, след това ветераните Тобиас Вендл и Тобиас Арлт продължиха с 55.219, Макс Лангенхан добави още 54.691, а Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина довършиха най-добрата щафета с 56.1129.

Германците, за които Вендл и Арлт са шампиони за четвърти пореден път в смесената щафета, завършиха с общо време 3:41.672 минути. Австрия остана на второ място с 3:42.214 минути, а домакините от Италия заслужиха бронз с 3:42.521. За тях това бе четвърти медал на домашната Олимпиада, включително две титли на двойки мъже и жени.

Шейнички, отборна щафета:

1. Германия (Юлия Таубитц, Тобиас Вендл, Тобиас Арлт, Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина) - 3:41.672 минути

2. Австрия (Лиза Шулте, Томас Щой, Волфганг Киндл, Йонас Мюлер, Юри Гат и Рикардо Шьопф) - 3:42.214

3. Италия (Верена Хофер, Емануел Рийдер, Симон Кайнцвалднер, Доминик Фишналер, Андреа Фьотер и Марион Оберхофер) - 3:42.521

Снимки: Gettyimages

