Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

26-годишната шведка Фрида Карлсон спечели второ олимпийско злато на Зимните игри м Милано- Кортина.

Карлсон триумфира днес категорично в дисциплината 10 км свободен стил, след като измина дистанцията за 22:49.2 минути.

Преди 5 дни Фрида Карлсон спечели титла в скиатлона.

Ебба Андерсон (Швеция) остана втора на цели 44.6 секунди.

За бронзовото отличие се пребори американката Джеси Дигингс, която изостана от шампионката на 49.7 секунди.

Три представителки на Норвегия спечелиха местата от 4-о до 6-о място.

Астрид Слинд остана четвърта с изоставане от 53.0 секунди.

Легендата Хайди Венг остана 5-а на 56.9 секунди, а Каролине Симпсън-Ларсен е шеста, след като завърши след шампионката на 1:08.00 минути.

Това е трето злато за Швеция в трета дисциплина при жените в Милано - Кортина, след като лин Сван спечели спринта.

Снимки: Gettyimages