Лолобриджида зарадва Италия с ново злато

  • 12 фев 2026 | 19:15
  • 866
  • 0
Франческа Лолобридижида спечели втора титла на домашните си Олимпийски игри Милано - Кортина 2026, след като триумфира по драматичен начин в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра. Италианката бе първа и в надпреварата на 3000 метра при дамите преди пет дни.

Лолобридижа, правнучка на легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида, влезе в последната обиколка като втора в класирането, но силен финален спринт за 31.86 секунди я постави на първа позиция с време 6:46.17 минути.

Освен двойна олимпийска шампионка, 35-годишната Лолобриджида е златна медалистка на 5000 метра от Световното първенство през 2025 и номер 1 в Европа в масовия старт през 2018. Тя също така има сребърен и бронзов медал от Олимпийските игри Пекин 2022.

Втора с 10 стотни пасив е 24-годишната нидерландка Мерел Конайн, която записа най-голямото постижение в кариерата си. Норвежката Рагне Виклунд, която бе сребърна медалистка на 3000 метра, спечели втория си медал на Олимпийските игри с трето време при още седем стотни изоставане.

Бързо пързаляне с кънки, 5000 метра, жени:

1. Франческа Лолобридижида (Италия) - 6:46.17 минути

2. Мерел Конайн (Нидерландия) - на 0.10 секунди

3. Рагне Виклунд (Норвегия) - на 0.17 секунди

