Австриец защити олимпийската си титла в сноубордкроса

Австриецът Алесандро Хемерле защити олимпийската си титла в дисциплината сноубордкрос при мъжете, след като спечели финала на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
32-годишният роден в Швейцария сноубордист се движеше трети през по-голямата част от финалната надпревара, но със силно каране в долната част на трасето грабна златото, дублирайки триумфа от Пекин 2022.
Канадецът Елиот Гронден остана втори, също както в Пекин, когато отново отстъпи на Хамерле с фотофиниш.
Бронзовото отличие в дисциплината остана за австриеца Якоб Дузек, а четвърти в големия финал е французинът Ейдан Шоле.
финал, сноубордрос, мъже:
1. Алесандро Хемерле (Австрия)
2. Елиот Гронден (Канада)
3. Якоб Дузек (Австрия)
4. Ейдан Шоле (Франция)