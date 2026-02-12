Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Австриец защити олимпийската си титла в сноубордкроса

Австриец защити олимпийската си титла в сноубордкроса

  • 12 фев 2026 | 16:26
  • 348
  • 0
Австриец защити олимпийската си титла в сноубордкроса

Австриецът Алесандро Хемерле защити олимпийската си титла в дисциплината сноубордкрос при мъжете, след като спечели финала на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

32-годишният роден в Швейцария сноубордист се движеше трети през по-голямата част от финалната надпревара, но със силно каране в долната част на трасето грабна златото, дублирайки триумфа от Пекин 2022.

Канадецът Елиот Гронден остана втори, също както в Пекин, когато отново отстъпи на Хамерле с фотофиниш.

Бронзовото отличие в дисциплината остана за австриеца Якоб Дузек, а четвърти в големия финал е французинът Ейдан Шоле.

финал, сноубордрос, мъже: 
1. Алесандро Хемерле (Австрия) 
2. Елиот Гронден (Канада) 
3. Якоб Дузек (Австрия) 
4. Ейдан Шоле (Франция)

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

Калина Недялкова завърши 87-а в интервалния старт на 10 км

  • 12 фев 2026 | 15:42
  • 884
  • 2
Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

Боран Хаджиев и Петър Попангелов ще посетят Милано - Кортина по покана на БОК

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 405
  • 0
Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

Фрида Карлсон с второ злато в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:58
  • 1175
  • 0
Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

Зеленски: Спортът не бива да означава амнезия

  • 12 фев 2026 | 14:54
  • 596
  • 4
Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

Отстраниха финландски треньор - напил се в олимпийското село

  • 12 фев 2026 | 14:40
  • 1175
  • 3
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано - Кортина

  • 12 фев 2026 | 14:27
  • 963
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 4431
  • 4
11-те на Локо и Ботев

11-те на Локо и Ботев

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 2254
  • 0
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 16994
  • 70
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 11824
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 7403
  • 15
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 18190
  • 39