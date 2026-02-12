Бриньоне триумфира с мечтаното злато по-малко от година след тройната фрактура на крака

Федерика Бриньоне спечели мечтаният златен медал в супергигантския слалом на Олимпийските игри в Милано – Кортина по-малко от година, след като претърпя тройна фрактура на левия си крак по време на шампионата на Италия във Вал ди Фаса.

На „Олимпия дела Тофане“ Бриньоне, която се завърна в стартовете за Световната купа по ски алпийски дисциплини по-рано тази година, не направи най-чистото каране, тъй като и тя допусна няколко неточности по коварното трасе. Грешките на италианката обаче бяха най-незначителни, което ѝ позволи да грабне златния медал, нейният първи от Олимпийски игри.

Бриньоне завърши за време от 1:23.41, с което изпревари с 0.41 секунди французойката Роман Мирадоли, която завоюва сребърния медал. Мирадоли заложи на малко по-консервативното каране, което ѝ се отплати в крайното класиране и така тя постигна най-големия успех в своята кариера.

Бронзът пък беше решен за само 0.01 секунда, след като точно толкова раздели австрийките Корнелия Хютер и Ариане Рийдлер в борбата за третото място. Хютер завърши на 0.52 зад новата олимпийска шампионка Бриньоне, докато Рийдлер остана на 0.53 от италианката.

На равна пета позиция завършиха втората от италианките Лаура Пировано и норвежката Кайша Викхоф-Лий, която не можа да се възползва от факта, че нейният треньор Томас Родсет беше редил трасето в днешното супер-г. Голямата звезда на италианските ски в скоростните дисциплини при дамите през последните години София Годжа заложи на типичния си агресивен стил, който ѝ позволи да изгради огромен аванс пред Бриньоне след втората контрола, но след това доведе до няколко грешки на Годжа, които в крайна сметка я изхвърлиха извън трасето.

Програмата на състезанията по ски алпийски дисциплини на Олимпийски игри в Милано – Кортина ще продължи в събота (14 февруари) с мъжкия гигантски слалом в Бормио. В него участие ще вземе и Калин Златков. Първоначално се очакваше и Алберт Попов да стартира в гигантския слалом, но по-късно беше решено родният ас да се съхрани за слалом, който е предвиден за понеделник (16 февруари).

Снимки: Gettyimages