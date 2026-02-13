Корейска тийнейджърка преодоля тежко падане и спечели златото в женския халфпайп

Корейската сноубордистка Гаон Чой спечели по сензационен начин олимпийската титла в състезанието по халфпайп при жените. 17-годишната Чой стигна до успеха с резултат от 90,25 точки, който постигна в третия манш от състезанието.

В първия тя падна изключително тежко на главата си в продължение на няколко минути остана на дъното на пайпа, докато дойде медицински екип, който да ѝ помогне да се изправи на крака.

🥇 The YOUNGEST Olympic medallist at #MilanoCortina2026!



At just 17-years-old CHOI Gaon [KOR] wins the Republic of Korea’s first #Gold medal at Milano Cortina in the women's snowboard halfpipe! 🤩@fissnowboard | #Samsung | #OpenAlwaysWins | #MedalAlert pic.twitter.com/SXUe0iFeVH — The Olympic Games (@Olympics) February 12, 2026

Във втория си опит Чой не успя да направи нищо съществено и изглеждаше, че състезанието за нея практически е приключило. В последния си рън обаче дебютантката на олимпийски игри направи трикове, които не само ѝ гарантираха силен резултат, но и я изведоха на първото място в класирането, което до този момент се заемаше от американката Клои Ким.

25-годишната Ким бе на крачка от трето поредно олимпийско злато. Тя направи много чист първи рън, за който получи 88,00 точки от съдии. Във втория манш тя отново кара чисто, но получи по-нисък резултат. В третия си опит, който бе и последният в състезанието, тя предприе риск с изпълнението на двойно завъртане, но не успя да приземи на крака и това я остави на втората позиция.

Бронзовият медал стана притежание на японката Мицуки Оно с 85,00 точки, постигнати още в първото ѝ излизане на пайпа.

Японките Сара Шимизу и Рисе Кудо и китайката Кай Сютун заеха останалите места в топ 6.