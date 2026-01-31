Късен гол разплака Специя и Христов в мач с два червени картона

Специя загуби с 0:1 гостуването си на Сампдория от 22-рия кръг на Серия "Б". Петко Христов бе титуляр за гостите, като получи жълт картон през второто полувреме.

И двата тима завършиха мача в намалени състави, след като Матео Палма от тимаа Самп и Ваня Влахович от Специя бяха изгонени в 85-ата минута за сблъсък помежду си.

Сампдория стигна до победата в последната минута на редовното време, а големият герой бе Матео Ричи, който порази вратата на съперника.

С този успех Сампдория излезе на 14-тото място в класирането с 22 точки. Специя пък е на 17-ата позиция с 20 точки в актива си.