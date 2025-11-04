Официално: Роберто Донадони e новият треньор на Петко Христов в Специя

Италианската легенда Роберто Донадони официално е новият треньор на закъсалия втородивизионен италиански Специя. Той се завръща към треньорската професия и ще бъде наставник на българския национал Петко Христов, наследявайки на поста Лука Д’Анджело.

Welcome Mister Donadoni 🦅🤍 pic.twitter.com/Dvax5r0kWp — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) November 4, 2025

62-годишният Донадони е подписал до края на сезона и би трябвало да дебютира още в петък срещу Бари. До треньорската рокада в тима на Петко Христов се стигна след слабия старт на сезона за Специя, като тимът е на предпоследното 19-о място в Серия "Б" със само една победа, четири равенства и цели шест загуби.

От друга страна, някогашният футболист на Милан за последно беше наставник на китайския Шънджън, откъдето беше освободен през 2020 г. Преди това той водеше редица италиански отбори като Ливорно, Дженоа, Наполи, Каляри, Парма и Болоня, като освен това беше селекционер на “скуадра адзура” между 2006-а и 2008-а. Смята се, че договорът с новия му клуб ще бъде до лятото на 2028-а.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages