Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Официално: Роберто Донадони e новият треньор на Петко Христов в Специя

Официално: Роберто Донадони e новият треньор на Петко Христов в Специя

  • 4 ное 2025 | 18:16
  • 447
  • 0
Официално: Роберто Донадони e новият треньор на Петко Христов в Специя

Италианската легенда Роберто Донадони официално е новият треньор на закъсалия втородивизионен италиански Специя. Той се завръща към треньорската професия и ще бъде наставник на българския национал Петко Христов, наследявайки на поста Лука Д’Анджело.

62-годишният Донадони е подписал до края на сезона и би трябвало да дебютира още в петък срещу Бари. До треньорската рокада в тима на Петко Христов се стигна след слабия старт на сезона за Специя, като тимът е на предпоследното 19-о място в Серия "Б" със само една победа, четири равенства и цели шест загуби.

От друга страна, някогашният футболист на Милан за последно беше наставник на китайския Шънджън, откъдето беше освободен през 2020 г. Преди това той водеше редица италиански отбори като Ливорно, ДженоаНаполиКаляриПарма и Болоня, като освен това беше селекционер на “скуадра адзура” между 2006-а и 2008-а. Смята се, че договорът с новия му клуб ще бъде до лятото на 2028-а.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трент – обикновеното момче, което живееше на десет минути от „Анфийлд“, но не пожела да бъде Петия Бийтълс

Трент – обикновеното момче, което живееше на десет минути от „Анфийлд“, но не пожела да бъде Петия Бийтълс

  • 4 ное 2025 | 15:28
  • 5173
  • 2
Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

  • 4 ное 2025 | 15:23
  • 3855
  • 0
Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

  • 4 ное 2025 | 15:20
  • 800
  • 1
Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

  • 4 ное 2025 | 14:04
  • 788
  • 0
Мусиала е все по-близо до завръщане в игра

Мусиала е все по-близо до завръщане в игра

  • 4 ное 2025 | 14:03
  • 690
  • 0
Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

  • 4 ное 2025 | 13:31
  • 2387
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 16175
  • 38
Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 18:46
  • 160
  • 0
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56562
  • 125
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 34518
  • 57
Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

  • 4 ное 2025 | 18:50
  • 1779
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 498798
  • 26