Христов и Специя със загуба в предпоследното предизвикателство за годината

Петко Христов изведе с капитанската лента клубния си Специя при загубата с 1:2 в гостуването на Фрозиноне от 17-ия кръг на италианската Серия Б.

Победата остави Фрозиноне на върха във втория ешелон на Ботуша с пет точки пред третия Венеция. Специя пък остана на 18-ото място, което е равносилно на директно изпадане в края на сезона.

Христов беше титуляр, но не остана до последния съдийски сигнал и остана на терена до 60-ата минута, когато бе заменен от защитника Антонио Кандела.

Домакините от Фрозиноне вкараха по един гол през двете полувремена. Първият падна в 16-ата минута, когато се разписа Габриеле Бракалия.

След почивката в 73-тата минута Фарес Геджемис доближи тима си до победата. Гостите от Специя върнаха едно попадение в 3-тата минута на добавеното време благодарение на Пиетро Беруато, но това бе прекалено късно за какъвто и да е обрат и гостите трябваше да се примирят с втора поредна шампионатна загуба.

Последното предизвикателство за годината на Христов и компания ще бъде следващия уикенд на 27-и декември (събота) от 13:30 часа българско време в домакинството на Пескара.