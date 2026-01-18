Рекордно бърз гол повали Специя в отсъствието на Петко Христов

Отборът на Специя допусна минимална загуба с 0:1 при гостуването си на Палермо от 20-ия кръг на Серия "Б". В състава на „бианконерите“ този път отсъстваше техният капитан Петко Христов заради физически проблеми на българския национал.

Любопитното е, че победното попадение за тима на Филипо Индзаги дойде още в 10-ата секунда на мача, което го направи най-бързия гол в клубната история. Бърза комбинация след дълго подаване към наказателното поле прати топката при Якопо Сегре, който се разписа с удара си от движение. Впоследствие двата тима имаха куп възможности за още голове, но не успяха да ги реализират.

Jacopo Segre scored the fastest goal in Palermo history 10 seconds into the match 🩷🖤#PalermoSpeziapic.twitter.com/OasSUzBZeo — Rosanero UK (@RosaneroUK) January 18, 2026

След осмия си пореден мач без загуба Палермо събра 37 точки в актива си и се затвърди на четвъртото място в класирането, където Специя е чак на 18-ата позиция със своите 17 пункта.

Снимки: Imago