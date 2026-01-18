Популярни
  Специя
  2. Специя
  Рекордно бърз гол повали Специя в отсъствието на Петко Христов

Рекордно бърз гол повали Специя в отсъствието на Петко Христов

  • 18 яну 2026 | 22:17
  • 372
  • 0
Рекордно бърз гол повали Специя в отсъствието на Петко Христов

Отборът на Специя допусна минимална загуба с 0:1 при гостуването си на Палермо от 20-ия кръг на Серия "Б". В състава на „бианконерите“ този път отсъстваше техният капитан Петко Христов заради физически проблеми на българския национал.

Любопитното е, че победното попадение за тима на Филипо Индзаги дойде още в 10-ата секунда на мача, което го направи най-бързия гол в клубната история. Бърза комбинация след дълго подаване към наказателното поле прати топката при Якопо Сегре, който се разписа с удара си от движение. Впоследствие двата тима имаха куп възможности за още голове, но не успяха да ги реализират.

След осмия си пореден мач без загуба Палермо събра 37 точки в актива си и се затвърди на четвъртото място в класирането, където Специя е чак на 18-ата позиция със своите 17 пункта.

Снимки: Imago

