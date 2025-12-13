Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

Българският национал Петко Христов се появи като резерва при загубата на неговия тим Специя с 0:2 от гостуващия Модена в двубой от 16-ия кръг на Серия "Б". Също така преди началото на двубоя капитанът на "орлетата" беше награден със специален плакет заради стотния си мач за клуба, който той записа в края на миналия месец.

Родният бранител влезе в игра в 73-тата минута, когато замени Рашид Куда. Пет минути по-рано отборът му остана с човек по-малко заради изгонването на Фелипе Джак след втори жълт картон. Попаденията за гостите пък бяха отбелязани от Брайънт Ниелинг (5’) и Еторе Йоци (90’).

Така Специя остава в зоната на изпадащите, като се намира чак на 18-ото място в класирането с актив от 14 точки. Модена пък прекрати серията си от четири мача без успех, като събра 29 пункта, които отреждат на тима петата позиция.

