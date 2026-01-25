Петко Христов поведе Специя с капитанската лента към победа

Петко Христов изигра цял мач при победата на клубния си Специя с минималното 1:0 в домакинството на Авелино от 21-вия кръг на италианската Серия Б.

Христов бе с капитанската лента за пореден път.

Успехът бе изключително ценен за домакините, тъй като те успяха да изплуват над зоната на изпадащите, като имат равен брой точки с Виртус Ентела и Бари, които са в зоната на спасителния плейоф. Специя обаче има малко по-добра голова разлика.

Единственият гол в мача падна в 26-ата минута. Той бе дело на Габриеле Артистико след асистенция на Франческо Касата.

В следващия кръг Петко Христов и компания гостуват на Сампдория. Срещата е на 31-ви януари (събота) от 20:30 часа българско време.